يبحث المسلمون حول العالم عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 فلكياً، حيث يحظى موعد أول أيام شهر رمضان 2022 باهتمام كبير، على محركات البحث في مصر والعالم أجمع، مع قرب حلول شهر رمضان 1443 هجريًا، حيث ينتظر ملايين المسلمين موعد رؤية هلال شهر رمضان نظرًا لأهمية هذا الشهر بالنسبة للمسلمين في شتى بقاع العالم، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد أول أيام شهر رمضان 2022 فلكياً.

موعد شهر رمضان 2022

ومع استمرار البحث عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 فلكياً، أوضح فلكيون أن موعد أول يوم رمضان 2022 فلكيًا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1443 سيوافق يوم السبت 2 إبريل 2022.

وذكرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1443 الهجري 354 يومًا، وبذلك تكون سنة بسيطة، حيث لم يعد يتبقى على موعد بدء شهر رمضان 2022 إلا شهران و24 يومًا.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2022

فيما قالت دار الإفتاء:"إن رؤية هلال شهر رمضان حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذو الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى المسلمين."

وأضافت دار الإفتاء:"أن رؤية هلال شهر رمضان 2022 تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

موعد أول يوم شهر رمضان 2022

وأجاب إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، على سؤال "كم باقي على رمضان 2022"، قائلا: "بقي على حلول شهر الخير نحو 90 يوما".

وتوقع أن يبدأ في 2 أبريل، موضحًا أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022.