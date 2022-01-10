أحدث حصيلة لوفيات وإصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 10/1/2022، عن أحدث حصيلة لوفيات وإصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة، و(98) إصابة جديدة، بعد إجراء 1465 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة تعافي 27 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 191030 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1237 حالة، واجمالي المتعافين 188068 حالة، واجمالي الوفيات 1725 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 44 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 551588 شخص.