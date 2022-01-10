الأهلي يعلن رسمياً إعارة كهربا إلى نادي "تركي"

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا إعارة لاعبه محمود عبد لمنعم "كهربا" إلى نادي هاتاري سبور التركي لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك على لسان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أعلن انتقال كهربا إلى هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق جميع الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي، حيث وقع كهربا على تمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.

يشار إلى أن صفوف الأهلي تشهد غيابات غير مسبوقة، حيث يصل عدد اللاعبين الغائبين إلى 17 لاعبا، منهم 6 لاعبين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني وهم: محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد شريف وأكرم توفيق وعمرو السولية، إلى جانب ثلاثة لاعبين أجانب انضموا إلى منتخباتهم وهم: المغربي بدر بانون والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول.

وزاد من صعوبة الموقف غياب ثمانية لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا وهم: ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد القادر وطاهر محمد طاهر ورامى ربيعة ومحمد فخرى.