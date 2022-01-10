بينهم أطفال.. مصرع 19 شخصا بحريق في نيويورك

لقي 19 شخصا مصرعهم بينهم تسعة أطفال، مصرعهم إثر حريق نشب في مبنى سكني شاهق الارتفاع في ضاحية برونكس بمدينة نيويورك.

وقال مفوض مكافحة الحرائق بمدينة نيويورك دانييل نيجرو في مؤتمر صحفي: "إن الحريق أشعل فيما يبدو بمدفأة محمولة حيث ترك باب الشقة مفتوحا ما سمح بانتشار الدخان".

وأوضح عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز "تم نقل 32 شخصا إلى مستشفيات المنطقة مصابين بجروح خطيرة معظمهم بسبب استنشاق الدخان ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم يشمل بعض القتلى فيما بلغ مجموع المصابين 63 شخصا".

وبين ان العديد من الضحايا كانوا مهاجرين من غامبيا على ما يبدو.

واستجاب أكثر من 200 من رجال الإلطفاء في مدينة نيويورك للحريق الخماسي في مبنى سكني في برونكس حسبما ذكرت إدارة الدفاع الوطني في نيويورك.

وبحسب ادارة االطفاء فان الحريق اشتعل بشقة في الطابق الثالث لمبنى مرتفع مكون من 19 طابقا حيث تم العثور على اغلب الضحايا في السلالم.