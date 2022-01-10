الكشف عن السبب الرئيسي لتأجل جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير !

كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة لـ "الأخبار" اللبنانية اليوم الاثنين 10/1/2022، أن "السبب الرئيس لتأجيل جلسة المجلس المركزي لـ«منظمة التحرير» والتي كانت مقرّرة في الـ20 من الشهر الحالي مرتبط بخلافات بين حركة فتح، وفصائل منظّمة التحرير في غزّة وسوريا، وخصوصاً الجبهتَين (الشعبية والديموقراطية)، بعد رفض الفصائل التوجيهات الأخيرة لعباس ونيّتها طرح قرارات جديدة مخالفة لرؤية فتح خلال الفترة الحالية».

وطلبت «فتح» من الفصائل الإحجام عن إبداء معارضتها لسياسات عباس، خصوصاً خلال جلسة المجلس المركزي لـ«منظمة التحرير»، مقابل عودة المخصّصات المالية التي تمّ قطعها عنها، قبل عدّة سنوات.

إلّا أن «الشعبية» و«الديموقراطية» رفضتا العرض، ودعتا الحركة إلى تعديل سياساتها، بما يتوافق مع توجّهات أبناء الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، التي ترسّخت بعد معركة «سيف القدس»، في أيار الماضي.