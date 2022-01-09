صحيفة عبرية: قلق "إسرائيلي" من استخدام "حزب الله" للطائرات المسيّرة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاحد، عن حالة من القلق تلازم القيادات العسكرية والسياسية "الإسرائيلية" بسبب استخدام "حزب الله" للطائرات المسيّرة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه "بعد اكتساب "حزب الله" الخبرة في سوريا، فإن استخدامه للطائرات المسيّرة يتزايد بشكل كبير لديه.

وأشارت إلى أن تسيير الحزب لهذه الطائرات يهدف إلى "جمع معلومات استخبارية" عن "إسرائيل" لأغراض عملياتية، وهو ما يعني استمرار القلق لدى القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الطائرة المسيرة التابعة لـ"حزب الله" التي أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاطها يوم الجمعة الماضي بعد عبورها الحدود، هي الخامسة من نوعها التي يتم إسقاطها خلال عام واحد فقط.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال يوم الجمعة الماضي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة من إسقاط مسيرة لحزب الله، عبرت الحدود تجاه "إسرائيل" واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات".