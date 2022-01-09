إتهام ضابط “إسرائيلي” كبير بزرع كاميرات في غرف المجندات

قدمت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد ضابط كبير في شرطة "حرس الحدود" بتهمة زرع كاميرات مراقبة في غرف المجندات.

وقالت قناة كان العبرية :"إن لائحة اتهام قُدمت في المحكمة بالقدس المحتلة اليوم، ضد أحد قائدة وحدة الشرطة؛ بتهمة زرع كاميرات خفية في غرف مجندات في القاعدة التي يعمل فيها وتصويرهن في أوضاع مخلة".

وتعد هذه الفضيحة هي الثالثة خلال شهور قليلة، والتي تنفجر في صفوف جيش العدو، إذ اعتقل المقدم دان شاروني بعد تصوير مجندات تحت إمرته سرًا وفي أوضاع مخلة وابتزازهن على مدار 11 عاماً.

وسابقاً تم توجيه لائحة اتهام ضد الرائد بوعز انكري من قيادة الجبهة الداخلية العدو لارتكابه 21 جريمة جنسية ضد مجندات تحت إمرته، بما في ذلك فعل الشذوذ والاغتصاب.

وتُشير معطيات رسمية في الكيان بتقديم 1542 شكوى تحرّش جنسي في جيش الاحتلال خلال عام 2020 دون تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبي غالبيتها العظمى، حيث تم تقديم 31 لائحة اتهام فقط بحق المتهمين بالتحرّش.

وكان من بين 1542 شكوى، 26 تتعلق بالاغتصاب، و391 بشأن سلوك بذيء، و92 شكوى تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو، كما أن ما يقرب من 50% من الجناة جنود في الخدمة الإجبارية، في حين أن 29% من الجناة في الخدمة العسكرية الدائمة.