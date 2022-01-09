سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 9 يناير 2022 أولا بأول في البنوك

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 9 يناير 2022 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الدولار الامريكية مقابل العملة الوطنية في البنوك والسوق السوداء ، حيث يحرص كافة المواطنين التعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية ، في تلبية احتجاجاتهم وأعمالهم اليومية .

ووضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي وتعاملات السوق الموازية (السوداء) ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نرصدها لكم يوميًا ، وهو على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 9 يناير 2022

وجاءت سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة 454 جنيها، ولدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع. وعند 436.27990 جنيه السوداني ، حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيرين للدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم

وقد استقر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، عند 493.51 جنيه للشراء، و497.22 جنيه للبيع. أما سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 550 جنيها.

وعند 590.52 جنيه للشراء، و594.95 جنيه للبيع ، ظل سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي . في حين ، استقر سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السودانية السوداء عند 635 جنيها وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس.

ثانيًا: سعر الريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه السوداني

وفي بنك السودان المركزي ، ظل سعر الريال السعودي عند 116.16 جنيه للشراء، و117.03 جنيه للبيع، نفس أسعار أمس. في حين ، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 120 جنيها.

وفي البنوك السودانية ، بلغ سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه السوداني ، عند 118.79 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ، استقر الدرهم الاماراتي عند 122 جنيها.

وفي نهاية المقالة نشير لكم إلى أن شاشات التداول سجلت لدى بنك السودان المركزي سعر الدينار الكويتي عند 1434.65 جنيه للشراء، و1445.41 جنيه للبيع ، وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .