القيادي عدنان: الاحتلال وحده من يتحمل مسئولية قتل شهداء "لقمة العيش " في عقربا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي وحده من يتحمل مسؤولية قتل شهداء عقربا في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، ويجب أن يحاسب على جريمته النكراء.

وشدد القيادي عدنان، خلال مشاركته في عزاء شهداء لقمة العيش في بلدة عقربا: أنه لا يجوز قبول دعس المستوطنين لنا على اعتبارها حوادث سير عارضة، أو أن نبرر للاحتلال قتلنا، بأن نقول بالخطأ.

وأوضح أن مواصلة الاحتلال في رفضه لترسيم المنطقة التي حصل فيها الحادث، يعد سببا رئيسيا لهذه الحادثة الأليمة، مؤكداً: أن إصرار الاحتلال برفض الترسيم يهدد حياة الفلسطينيين، ويعرضهم للخطر الشديد.

وتوجه الشيخ عدنان عن حركته ببالغ التعازي من ذوي الشهداء؛ للمصاب الجلل الذي تعرضوا له بفقدهم لأبنائهم الثمانية، سائلاً الله _عز وجل_ الرحمة والسلوان لهم.

وفي سياق آخر أكد عدنان: أن أوسلو كبلتنا، وحرمتنا من أبسط حقوقنا كفلسطينيين، وجعلتنا بلا قدرة على عمل أي شيء دون موافقة الاحتلال، الأمر الذي يُوجب علينا التحرر من هذا الاتفاق اللعين.

وشارك آلاف المواطنين بتشييع جثامين ثمانية قضوا إثر حادث سير على طريق أريحا يوم الخميس الماضٍ، في مسقط رأسهم في بلدة عقربا جنوب نابلس.