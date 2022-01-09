إصابة مساعد رئيس أركان جيش الاحتلال بكورونا

أصيب مساعد رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، بوباء كورونا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، بفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير حرب الاحتلال، بني غانتس.

وقال الجيش "الإسرائيلي" : "تم صباح اليوم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لدى مساعد رئيس هيئة الأركان، وأن الضابط في حالة صحية جيدة، ويخضع حاليا في الحجر المنزلي".

وأضاف "الجيش" : أن كوخافي نفسه خضع بالتوافق مع إرشادات وزارة الصحة لاختبار الأجسام المضادة وPCR لرصد فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية".

وقد أعلن أمس رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، أنه يتوقع إصابة ما بين 2 و4 ملايين "إسرائيلي" بفيروس كورونا خلال الموجة الجديدة التي تضرب العالم.