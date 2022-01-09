وصل لمرحلة الموت الحقيقي

مزهر: الأسير أبو حميد يعيش على أجهزة التنفس الصناعي ووضعه خطير جدا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:44 م
09 يناير 2022
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أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، مساء اليوم الاحد، أن الأسير ناصر أبو حميد وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي.

وأوضح مزهر، أن الأسير ناصر أبو حميد يعيش على أجهزة التنفس الصناعي ووضعه الصحي خطير جدا.

وقال :" قد نسمع نبأ استشهاد الأسير ناصر أبو حميد في أي لحظة"، مضيفاً "أن هناك أسرى مرضى داخل سجون الاحتلال لا تأبه بهم مصلحة السجون الصهيونية".

وشدد مزهر على أن الفصائل الوطنية يجب أن تتحرك لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد.

واعتقد أنه ستكون هناك هبة ضد سياسة الإهمال الطبي التي تتعمدها مصلحة السجون في التعامل مع الأسرى المرضى.

#ياسر مزهر #الاسير ابو حميد

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