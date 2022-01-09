ينشر لكم باستمرار موقع فلسطين اليوم، اسعار العملات في العديد من الدول الأوروبية والعربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين، مقابل الليرة السورية، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين ويتابعونها باستمرار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 9 -1-2022

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 9-1- 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر شراء الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3580 ليرة للشراء، و3615 ليرة للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

وظل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا عند 4065 ليرة للشراء، و4110 ليرات للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4860 ليرة للشراء، و4910 ليرات للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر شراء الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم الأحد، 953 ليرة للشراء و964 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأحد، ليسجل 975 ليرة للشراء و984 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وظل سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 11815 ليرة للشراء، و11955 ليرة للبيع.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات سابقة، إن الأموال اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا قدر بـ600-800 مليار دولار.