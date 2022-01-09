أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين 10-1-2022 في البنوك

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين 10-1-2022 ، ويبحث الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن أسعار صرف الدولار أمام العملة الوطنية خلال تعاملات اليوم في البنوك ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم ، التفاصيل كاملة .

وقد سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة يطلب فيها الجمهور أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ، حيث استقر الدولار العالمي في بداية التعاملات الأسبوعية داخل البنوك المصرية. وهو على النحو التالي:

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك

وجاءت أسعار الدولار في المصرية على النحو التالي: إذ جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع .

وسجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، أما فى بنك القاهرة سجل سعره 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر اليوم الجنيه المصري في البنوك 2022

أولاً: سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

ثانيًا: سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

ثالثًا: سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

رابعًا: سعر الدولار في بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

خامسا: سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سادسًا: سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سابعًا: سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في مصر اليوم ، وسط هدوء في حركة البيع والشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم الاحد ليسجل نحو 908.61 جنيها مقابل 906.13 جنيه امس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم ليصل إلى 681.47 جنيه مقابل 679.61 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 530.03 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 454.31 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 340.73 جنيه.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 795.06 جنيه مقابل 792.89 جنيه بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، اليوم الاحد، نحو 28.258 ألف جنيه (1798 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 6360 جنيها (404.70 دولار).