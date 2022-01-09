الكاميرون يفوز على فاسو في افتتاحية كأس أمم أفريقيا 2022

فاز منتخب الكاميرون، اليوم الأحد، على ضيفه بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، في افتتاح النسخة 33 من كأس أمم إفريقيا 2022.

وسجل اللاعب غوستافو سانغاري، هدفه في ملعب "أولمبيه" في الدقيقة 24؛ لكن فنسو أبوبكر نجح في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقد شهد حفل افتتاح البطولة عروضا ملونة مدعومة بموسيقى إفريقية وأسد افتراضي، إذ وتميز الحفل بالظهور النادر جدا لرئيس الكاميرون بول بيا البالغ من العمر 88 عاما، حيث خرج من سيارته الليموزين المكشوفة على مضمار ألعاب القوى لسماع النشيد الوطني واستقبال تصفيق الجماهير خلال لفة شرفية.