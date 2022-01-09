الصرافيتي: الأسير أبو حميد يدخل في غيبوبة ووضعه الصحي خطير

أكد الناطق باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين علي الصرافيتي، اليوم الأحد، أن الأسير ناصر أبو حميد يعيش في غيبوبة ووضعه الصحي خطير، مشيرًا إلى أن إدارة السجون "الإسرائيلية" لم تطلع أهل الأسير عن وضعه، موضحًا أن الأمور "ما زالت على ما هي عليه".

وقال الصرافيتي لإذاعة صوت القدس: إن "الاحتلال فكر برفع الأجهزة الطبية عن الأسير ناصر أبو حميد كون حالته ميؤوس منها".

وأضاف إنه "إذا استشهد الأسير ناصر يعتبر ذلك جريمة جديدة بحق حكومة الاحتلال ومصلحة السجون".

وشدّد على أن استشهاد أبو حميد سيكون له مردودات على مستوى المقاومة والسجون وسيشعل الأرض تحت اقدام الصهاينة

ولفت إلى أن الأسرى الإداريون لليوم التاسع يقاطعون المحاكم الصهيونية، رفضًا لاعتقالهم بدون تقطيع.

ويرى الاعتقال الإداري بدون تهمة يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى لذلك قرر الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال.

وذكر الصرافيتي ، أنه في حال قامت سلطات الاحتلال بنقل الأسرى الإداريين بالقوة إلى المحكمة الأسير سيرفض الوقوف أو الحديث مع أحد في المحكمة.