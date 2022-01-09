جامعة بيرزيت تعطل الدوام الوجاهي والإلكتروني

أفادت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأحد، بأنها "تعطيل الدوام الوجاهي والإلكتروني ليومي الاثنين والثلاثاء، بهدف منح فرصة لتكثيف الجهود لحل مشكلة إغلاق الجامعة".

وأكدت جامعة بيرزيت، في بيان لها، أنه "لن يكون هناك تعليم وجاهي أو إلكتروني غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء".

وأوضحت الجامعة، إن ذلك جاء في ضوء استمرار الجهود المختلفة لإنهاء إغلاق بعض الطلبة لبوابات الجامعة أمام أساتذتهم وزملائهم الطلبة، وحفاظًا على النظام والسلامة العامة في الجامعة، ونظرًا للحاجة للتحضير لاستئناف التعليم الوجاهي والعملي.

كما أنه يأتي لمنح الفرصة لتكثيف الجهود لحل المشكلة، بما فيه تمكين لجنة النظام من استكمال عملها، والعمل على استئناف التعليم الوجاهي يوم الأربعاء، سعيًا لإنهاء الفصل الحالي في أقرب فرصة.