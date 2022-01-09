وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

توفي مساء اليوم الأحد، الإعلامي وائل الإبراشي، في جمهورية مصر العربية عن عمر ناهز 58 عاماً.

وأعلن مصدر مقرب من أسرة الإعلامي الإبراشي، عن وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا؛ نتيجة تليف في الرئة بعد صراع طويل مع المرض.

ونقلت مصادر صحفية: أن الإعلامي الإبراشى قد أُصيب نهاية العام المنصرم بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت إلى هذا الحين.

وذكر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضى – أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى باتت تشهد تحسنًا كبيراً، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التى يجريها بشكل دوري تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته فى بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضى.

وأكد الدكتور حسام حسنى أن رئتيه تعافتا بشكل كبير، وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، متوقعًا أن يعود الإعلامى الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصرى.

وأبعدته الإصابة بكورونا عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضي، بعد استقرار حالته بالمشفى عقب ثلاثة أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.