اندلاع مواجهات بين الشبان والاحتلال قرب مدخل بيتا جنوب نابلس

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم الاحد، قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، نصرة للأسير المريض في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد.

وكانت صدحت مساجد بلدة بيتا جنوب نابلس، مساء اليوم، بالدعوة للتوجه نحو مدخل البلدة للمشاركة في فعاليات التضامن مع الأسير المريض ناصر ابو حميد.

وقدمت بيتا 9 شهداء ومئات المصابين، منذ اندلاع المواجهات شبه اليومية في البلدة في منتصف يونيو الماضي، احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

وطوّر الشباب الثائر من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة في فعاليات الإرباك الليلي، منها تفجير براميل صوتية كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبو بكر:" إن الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا)، الذي يعاني من مرض سرطان الرئة في "حالة حرجة للغاية.

وبيّن أبو بكر، أن الأسير أبو حميد نقل إلى مشفى "برزلاي" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، "بعد تدهور خطر طرأ على حالته الصحية".

ولفت إلى تعرض الأسير أبو حميد لـ"إهمال طبي متعمد، وإصرار من قبل إدارة السجون على قتله، وعدم التعاطي مع حالته".

وتعتقل سلطات الاحتلال أبو حميد منذ نيسان/ أبريل 2002، وأربعة من أشقائه وهم: نصر، شريف، محمد، وإسلام وجميعهم محكومون مدى الحياة، وهم أشقاء الشهيد عبد المنعم، وقد هدم الاحتلال منزلهم خمس مرات، وتمنع والدتهم من زيارتهم.