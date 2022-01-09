افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

افتتحت مراسم النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، في ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وحضر افتتاح البطولة، الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، الذي يحكم البلاد منذ نحو 40 عاما منذ 6 نوفمبر 1982 وهو أقدم رئيس في العالم، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة وغيرهم من الشخصيات.

وسيستهل الكاميرون بداية البطولة بمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية، اليوم الأحد، الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبي إثيوبيا و(كابو فيردي).

ويُشار إلى أنه سيظهر منتخب الكاميرون "الأسود" في المباراة الافتتاحية، للمرة السابعة في تاريخ البطولة، لينفرد بالرقم القياسي، ويستعد لفض الاشتباك مع منتخب مصر "الفراعنة" الذي قص شريط الافتتاح 6 مرات.

ولا يزال المنتخب المصري يحمل الرقم القياسي، وهو الفوز باللقب 7 مرات، مقابل 5 ألقاب لوصيفه الكاميروني، ويليهما غانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.