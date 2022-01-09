الجهاد الإسلامي تنظم زيارة للمواطن علاء الخيسي لتهنئته بمولوده الجديد "بهاء أبو العطا"

نظمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة وسرايا القدس، اليوم الاحد، زيارة لمنزل المواطن علاء الخيسي لتهنئته بمولوده الجديد بهاء أبو العطا.

وخلال كلمة له أكد الأستاذ خميس الهيثم مسؤول إقليم غزة أن تسمية العائلات الفلسطينية أبنائها باسم قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا، لم يكن لولا التاريخ المشرف للقائد أبو سليم وحياته الجهادية التي ستبقى تتناولها الأجيال جيلاً بعد جيل.

من جهته عبر شقيق الشهيد بهاء أبو العطا عن سعادته باستمرار تسمية العوائل الفلسطينية أبنائها باسم شقيقه ، مشيراً أن هذا مدعاة للفخر وأن الشهيد أبو سليم حاضراً في كل البيوت الفلسطينية.

بدورها، عبرت العائلة عن شكرها لحركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارة، مؤكدة فخرها ببطولات الشهيد بهاء أبو العطا ومقاتلي سرايا القدس.

وفي نهاية الزيارة قدمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي مكرمة مالية للمولود.







