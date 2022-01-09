طالع سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في العراق اليوم الأحد 9 يناير 2022

تباين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، في البورصات، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد إلى 1477.50 دينار للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

يختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد 1479 دينارا، وتكرر نفس السعر في بورصة الحارثية.

وسجل الدولار في بورصة السليمانية 1480.25 دينار.

وسجل الدولار في بورصة أربيل 1479.75 دينار، بينما سجل في النجف نحو 1479.50 دينار.

وسجل الدولار في بورصة دهوك 1480 دينارا والموصل 1480.50 دينار.

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم نحو 1649.69 دينار للشراء، و1660.91 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي اليوم نحو 1973.29 دينار للشراء، و1988.35 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 386.70 دينار للشراء، و387.56 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 395.64 دينار للشراء، و395.70 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4794.32 دينار للشراء، و4809.60 دينار للبيع.