العقاد: قطاع غزة دخل الموجة الرابعة من جائحة كورونا

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، أن قطاع غزة قد دخل بالفعل في الموجة الوبائية الرابعة من انتشار فايروس كورونا.

وقال العقاد خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، مساء اليوم الأحد :" نحن بين قوسين أو أدنى لظهور حالات كثيرة مصابة بالمتحور "أوميكرون"، متوقعاً تسجيل إصابات كثيرة بخلاف الموجات السابقة.

وأضاف " طالما أن الإصابات التي تم اكتشافها لمواطنين مقيمين وليس لمسافرين قادمين يعنى أن متحور "أوميكرون" منتشر في غزة"، داعيا المواطنين لضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة بالإضافة إلى التوجه لتلقي التطعيمات.

وأوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن حالات بالمئات من الإصابات سيتم تسجيلها كون قطاع غزة مزدحم بالسكان، لافتاً إلى أن 93 % من الوفيات في الموجة الثالثة من فايروس كورونا كانت لأشخاص غير مطعمين.

وكانت وزارة الصحة في غزة وعلى لسان مدير دائرة الطب الوقائي الدكتور مجدي ضهير، أعلنت عن تسجيل عدة إصابات جديدة بـمتحور "أوميكرون" لم تغادر القطاع، ولم تعرف مصدر العدوى اليهم.