بيتكوين و العملات الرقمية الأخرى تواصل خسائرها اليوم الاحد 9 يناير 2022

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 9 يناير 2022، وواصلت بيتكوين وباقي العملات الرئيسية نزيف الخسائر.

ووصلت خسائر العملة الرقمية الأشهر في العالم "بيتكوين" إلى ما يزيد عن 11% خلال أخر 7 أيام من التداولات، فيما فقدت إيثريوم ما يزيد عن 16% من قيمتها خلال نفس المدة، بينما حققت تشاينلينك خلال الـ7 أيام الأخيرة مكسب تقترب من 30% من قيمتها.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وانخفض سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.33% ليصل إلى 41809.70 دولار.

وانزلق سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.60% إلى 3129.50 دولار.

وهوى سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.58% لتصل إلى 433.74 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 4.03% ليسجل 1.18 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.62% إلى 0.7524 دولار.

وخسر سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 5.15% إلى 24.13 دولار.

وفقد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.07% إلى 0.1521 دولار.

وهبط سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 1.88% ليصل إلى 130.44 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 0.24% إلى 27.04 دولار.