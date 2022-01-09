اسعار الذهب في العراق اليوم الاحد 9 يناير 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات اليوم الأحد 9 يناير 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات والأسواق العالمية.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم نحو 83.966 ألف دينار (57.81 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم في العراق نحو 73.472 ألف دينار (50.59 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بالعراق نحو 62.976 ألف دينار (43.36 دولار).

و بلغ سعر جرام الذهب الاقتصادي عيار 14 نحو 48.980 ألف دينار (33.72 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق نحو 2.611 مليون دينار (1798 دولارًا)، في حين سجل سعر الجنيه الذهب في العراق نحو 587.776 ألف دينار (404.70 دولار).