حفيظ دراجي يرد على مطالبات له بعدم الخلط بين فلسطين و الرياضة

رد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على دعوات و مطالبات له بعدم الخلط بين قضية فلسطين و الرياضة.

و قال دراجي في تصريح له اليوم الاحد: "عندما يأتيك من بني جلدتك من يطالبون بعدم الخلط بين قضية فلسطين والرياضة، فهذا أمر مؤسف ومخزي".

و أضاف المعلق الجزائري قائلاً: "إن ما يُؤلمني هو الذل والهوان الذي بدأ يسكن نفوس الكثيرين الذين يبرروا ويقدسوا مواقف حكامهم وملوكهم الداعمة للتطبيع".

و تابع يقول: "يدعوننا لعدم الخلط بين السياسة والرياضة عندما نتحدث عن فلسطين، كل هذا لن يثنينا ويجب أن يحفزنا أكثر للاستمرار في قول الحق."

و دعا دراجي من يطالبونه لعدم الخلط بين السياسة والرياضة أن يطالبوا الكيان الصهيوني بعدم الخلط بين السياسة والرياضة وترك المنتخبات الرياضية ووقف الحصار للرياضة الفلسطينية.

و أكد أن الرياضة رسالة ووسيلة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم بأسره، وقضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم.

و دعا دراجي أبناء شعبنا الفلسطيني أن يمارسوا حقهم في الدفاع عن قضيتهم وإعلام العالم بما يمارس بحق شعبهم من ظلم وبطش واحتلال.

و قال: "كلمات الشكر لا تكفي لأهل غزة، وأعدهم بأنني والجزائريين سنبقى على العهد والوعد مع الشعب الفلسطيني ولن نتوقف عن دعمهم حتى بناء دولتهم المستقلة".