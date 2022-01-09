الحكم بالمؤبد على معلم ألماني يأكل لحم البشر

في قضية هزت الرأي العام الألماني، قضت محكمة برلين على معلم بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بقتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما "ليحقق تجربة كانت تراود خياله عن أكل لحوم البشر".

وحكمت محكمة برلين الجزائية على رجل يبلغ من العمر 42 عاما بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد.

ورأى قضاة المحكمة أنه قد ثبت اليوم الجمعة (السابع من يناير/كانون الثاني) أن المعلم قتل في أيلول / سبتمبر 2021 فني تركيب أجهزة كهربائية يبلغ من العمر 43 عاما "ليحقق تجربة كانت تراود خياله عن أكل لحوم البشر".

رتب الرجلان لقاء عبر بوابة المواعدة، وبعد مقتل الرجل، قام الجاني بتقطيع الجسد ووضع الأعضاء في مواقع مختلفة في برلين.

وقد خلفت هذه القضية ردود فعل واسعة في ألمانيا. فبعد اختفاء الضحية لفترة، تم العثور على أجزاء من عظامه. ورأت البيانة العامة في القضية جريمة متكاملة الأركان بحيث قام الجاني باستدراج الضحية وقتله، لتحقيق رغبته في أكل لحوم البشر.