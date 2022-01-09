"ابن السفير سفير".. تعيين سفيرة في طهران خلفا لوالدها يثير سخرية مغردين

أثار تعيين سلام الزواوي سفيرة للسلطة الفلسطينية لدى إيران، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، بسبب ما وصفوه بتوريثها لمنصب والدها الذي شغله منذ العام 1980.
وأدت السفيرة سلام اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، في مقره بالعاصمة الأردنية عمان، لتكون ثالث سفيرة في طهران خلفا لوالدها صلاح الزواوي.
وجرت مراسم أداء اليمين القانونية، مساء اليوم السبت، في مقر إقامة الرئيس في العاصمة الأردنية عمان، بحضور مستشار الرئيس.
وشغل الزواوي هذا المنصب منذ عام 1980 وهو عضو مؤسس لحركة "فتح". كما أنه كان سفيراً سابقاً لدى فلسطين في الجزائر والبرازيل وكينيا. وقبل السفير صلاح الزواوي، كان هاني الحسن مسؤولاً عن هذا المنصب.
وقال مغردون تعليقا على خبر اختيار سلام خلفا لوالدها:
الحياة حلوة بس انتم الي ابوكم مش سفير#سلام_الزواوي#السفارة_الايرانية— besan (@besan1121996) January 9, 2022
اليوم أنهى القيادي في حركة فتح صلاح الزواوي مهامه كسفير لفلسطين في ايران بعد ٤٢ عاما في المنصب.— الـليدر عُثمــان 🇵🇸 (@othman068197462) January 9, 2022
وفي نفس اللحظة تم تعيين ابنته سلام الزواوي مكانه كسفيرة لفلسطين في ايران.
ابن السفير سفير، وابن المسؤول مسؤول!
عمركم شفتوا فساد ومسخرة أكثر من هيك!!
وانت خليك سحيج وكول الاحتيرااام pic.twitter.com/4AkN6ijSJv
إعفاء سفير فلسطين في إيران صلاح الزواوي نظراً لحالته الصحية وتعيين إبنته سلام سفيرة بدلاً من والدها— ماهر علي أبو صبحة ( أبو صلاح الدين ) (@2Pi1v2CAIOkG4vY) January 9, 2022
عندنا سفير وما عندنا دولة
عندنا المنصب يورث من الأب لبنته
المنصب يبقى حتى تشرف على الموت ويورث لشخص قرب يموت
عندنا المسؤول بتصرف كأنه بيشتغل في بيارة أبوه
وعندنا أيضاً خير كثير pic.twitter.com/AowFbXP42r