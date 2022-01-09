"ابن السفير سفير".. تعيين سفيرة في طهران خلفا لوالدها يثير سخرية مغردين

أثار تعيين سلام الزواوي سفيرة للسلطة الفلسطينية لدى إيران، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، بسبب ما وصفوه بتوريثها لمنصب والدها الذي شغله منذ العام 1980.

وأدت السفيرة سلام اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، في مقره بالعاصمة الأردنية عمان، لتكون ثالث سفيرة في طهران خلفا لوالدها صلاح الزواوي.

وجرت مراسم أداء اليمين القانونية، مساء اليوم السبت، في مقر إقامة الرئيس في العاصمة الأردنية عمان، بحضور مستشار الرئيس.

وشغل الزواوي هذا المنصب منذ عام 1980 وهو عضو مؤسس لحركة "فتح". كما أنه كان سفيراً سابقاً لدى فلسطين في الجزائر والبرازيل وكينيا. وقبل السفير صلاح الزواوي، كان هاني الحسن مسؤولاً عن هذا المنصب.

وقال مغردون تعليقا على خبر اختيار سلام خلفا لوالدها:

الحياة حلوة بس انتم الي ابوكم مش سفير#سلام_الزواوي#السفارة_الايرانية — besan (@besan1121996) January 9, 2022

اليوم أنهى القيادي في حركة فتح صلاح الزواوي مهامه كسفير لفلسطين في ايران بعد ٤٢ عاما في المنصب.

وفي نفس اللحظة تم تعيين ابنته سلام الزواوي مكانه كسفيرة لفلسطين في ايران.



ابن السفير سفير، وابن المسؤول مسؤول!

عمركم شفتوا فساد ومسخرة أكثر من هيك!!



وانت خليك سحيج وكول الاحتيرااام pic.twitter.com/4AkN6ijSJv — الـليدر عُثمــان 🇵🇸 (@othman068197462) January 9, 2022