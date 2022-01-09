رابط فحص المنحة القطرية100دولار شهر يناير 2022

رابط فحص المنحة القطرية شهر يناير 2022 ،يبحث الكثير من المنتفعين من المنحة القطرية، بشكل شبه يومي على رابط فحص وموعد صرف المنحة القطرية، خاصة مع ثبوت موعد صرفها في بداية كل شهر، وفق ما أعلنت عنه اللجنة القطرية والسفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة.

وحرصاً من فريق فلسطين اليوم ، لتسهيل الوصول للرابط الخاص بفحص أسماء المنحة القطرية خلال شهر يناير 2022، فقد خصصت لكم هذه المقالة لنشر موعد المنحة ورابط فحصها.

رابط فحص المنحة القطرية شهر يناير 2022

موعد المنحة القطرية 2022 الجديد 100دولارعن شهر 1 يناير

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 1 ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية 100دولار

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 21 مرة .

ثانيًا: من استلم 21 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.