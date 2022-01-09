هل الشكولاتة الداكنة مفيدة للقلب؟

اعتقدت العديد من الحضارات أن الشوكولاتة علاج للعديد من الأمراض، إذ تم استخدامها لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض بما في ذلك اضطرابات الكبد، والإمساك، وعسر الهضم، والإرهاق.

اتضح لاحقا أن الشوكولاتة الداكنة تتمتع ببعض الفوائد الصحية الرائعة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تعزز مزاجك ويمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم وتجنب مرض السكري.

تحتوي أيضا على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم، والتي تعزز صحة الجلد وقد تساعد في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية. تشير بعض الأدلة إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تمنع الإصابة بالسرطان.

الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا لقلبك. تحتوي مواد الكاكاو الصلبة الموجودة فيه على نوع من الفلافونويد يسمى الفلافانول، ولها تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لعيادة كليفلاند الصحية، تعمل مركبات الفلافانول على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل التصاق الصفائح الدموية. تظهر الأبحاث أيضًا أن الشوكولاتة الداكنة تحمي البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة(LDL) من الأكسدة، والتي يجب أن تمنعها من التراكم في الشرايين.

أظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة "Clinical Nutrition" أن الكاكاو قلل من خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 50%، وأظهرت دراسة أخرى نُشرت في صحيفة "Archives of Internal Medicine" أن الاستهلاك المنتظم للكاكاو يقلل من هذا الخطر بنسبة 57%.