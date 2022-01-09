توزيع 20 ألف مصحف بغزة ضمن حملة "فلتكن هديتي القرآن"

سلّمت جمعية "غزي دستك" التركية، العاملة في قطاع غزة، الأحد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 20 ألف مصحف، بتمويل من وقف الديانة التركي، لتوزيعها على المساجد وحلقات تحفيظ القرآن.

وأوضح مدير مكتب جمعية "غزي دستك" هاني ثريا،أن توزيع هذه المصاحف يأتي ضمن حملة فلتكن هديّتي القرآن، التي يُشرف عليها وقف الديانة التركي.، لافتا إلى أن الحملة تعكف على توزيع نحو 50 ألف مصحف في فلسطين، منهم 20 ألفا بغزة، و30 ألفا بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

وأكد أن المصاحف التي تمّ تسليمها لوزارة الأوقاف بغزة "ستوزّع على المساجد وحلقات تحفيظ القرآن".

بدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف بغزة عبد الهادي الأغا، إن "هذا المشروع يأتي في إطار العناية والرعاية بكتاب الله، وربط الناس بالمصحف الشريف"، معرباً عن شكره لـ"وقف الديانة التركي، وجمعية غزي دستك"، على جهودهما في "توزيع المصاحف".

ويذكر أن المصحف حمل أسم "مصحف المسجد الأقصى"، بينما طُبع شعار حملة "فلتكن هديتي القرآن"، على غلافه الخلفي.