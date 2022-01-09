هيئة المعابر تستلم دفعة جديدة من المفقودات على معبر الكرامة

استلمت إدارة الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأحد، دفعة جديدة من الحقائب والأمتعة المفقودة على الجانب الاسرائيلي من معبر الكرامة، خلال الفترة الماضية.

وقال مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا: "إن استلام المفقودات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمعابر والحدود وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وارتباط معبر الكرامة للتسهيل على المواطنين والمسافرين عبر معبر الكرامة".

ودعا مهنا، من فقدوا امتعتهم وحقائبهم إلى التواصل مع قسم الأمانات، للإبلاغ عن مواصفات مفقوداتهم، وسيتم التواصل مع المواطنين في حال تطابق المواصفات.

للتواصل مع قسم الامانات، الرجاء الاتصال على الأرقام التالية: 0595716928 /0568817010.