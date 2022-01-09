جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2022

يبحث عشاق الكرة المستديرة عن جدول مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2022 ، حيث تبدأ اليوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022 النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا، بعد أكثر من عامين على النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2019، حيث ظهرت النسخة الماضية بمستوى كبير من حيث التنظيم والمباريات، ويمني عشاق الكرة في القارة السمراء النفس بما هو أكبر في كأس الأمم الأفريقية 2022.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأول في كأس أمم أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2022

عقب الانتهاء من حفل الافتتاح مباشرةً، سيخوض منتخب الكاميرون صاحب الأرض مباراته الأولى، والتي ستكون ضد بوركينا فاسو.

المباراة الثانية والأخيرة اليوم ستجمع بين طرفي المجموعة الأولى الآخرين، حيث ستجمع بين إثيوبيا والرأس الأخضر.



الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الكاميرون - بوركينا فاسو

18:00 مصر، 17:00 المغرب

beIN SPORTS MAX 1, 2

أوليمبي

إثيوبيا - الرأس الأخضر

21:00 مصر، 20:00 المغرب

beIN SPORTS MAX 1, 2

أوليمبي

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 حصريًا عبر شاشاتها، وذلك في الوطن العربي والشرق الأوسط.

كما كان الأمر في النسخ السابقة التي حصلت الشبكة القطرية على حقوقها الحصرية، سيتم تخصيص مجموعة من القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2021، وستكون بالطبع باشتراك مدفوع.

مجموعات كأس أمم أفريقيا

2022