مستشار اشتيه يكشف لـ"فلسطين اليوم " أخر مستجدات مخصصات الشؤون الاجتماعية

أعرب عبد الإله الاتيرة مستشار رئيس حكومة رام الله اليوم الأحد 9/1/2021 ، عن أمله أن تكون هناك انفراجة قادمة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال الأيام القادمة.

وقال الأتيرة لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية":"نأمل أن يدفع الاتحاد الأوروبي مخصصات الشؤون الاجتماعية بداية مارس القادم، والإيفاء بالتزاماته بشأن مخصصات الشؤون، وخاصةً أن الاتحاد الأوروبي لم يدفع أي أموال منذ عام كامل.

وكان وزير التنمية الاجتماعية برام الله د. أحمد المجدلاني، أكد خلال تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه لا جديد يذكر على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الذي يستفيد منها آلاف الأسر المتعففة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، قائلاً: إنه "لا جديد في هذا الأمر".

وأضاف الوزير المجدلاني:"مع تحسن الوضع المالي في الربع الأول من هذا العام في موازنة السلطة ربما ينعكس إيجابيًا على صرف مخصصات الشؤون".

وأوضح الوزير، أن تأخر صرف شيكات الشؤون يعود إلى الوضع المالي الصعب التي تُعاني منه موازنة السلطة بسبب العقوبات "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن الدول المانحة تقدم ما نسبته 28 بالمئة في المساهمة بتوفير مخصصات الشؤون.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أكد في وقت سابق، عدم قدرته على توفير مساهمة في مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري.

وبين مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان، أن السبب يعود لأسباب فنية فقط.

وقال عثمان إن "الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذا العام كان على تواصل مع السلطة الفلسطينية وأبلغها بتأخر المساعدات الأوروبية لأسباب فنية مرتبطة بموضوع البرمجة الأوروبية المتعددة السنوات وهو ما يحدث كل دورة تمويلية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يساهم في ثلث المخصصات الاجتماعية تقريبا والباقي تدفعه السلطة".