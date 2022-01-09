يُزينها أبطال نفق الحرية..مؤسسة "مُهجة القدس" تُصدر رزنامتها السنوية لعام 2022

أصدرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى التابعة لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد 9/1/2022، رزنامتها السنوية للعام 2022 تحت مسمى " أبطال عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع" ، "الحرية لا تكتمل الإ بكم".

وشرعت مهجة القدس بتوزيع الرزنامة السنوية على مئات المؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني .

وحملـت الرزنامة تفاصيل وأسماء وصور أبطال عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، وهم "الأسير المجاهد محمود عبد الله علي العارضة ، والاسير المجاهد "محمد قاسم أحمد العارضة ، ويعقوب محمد أحمد غوادرة ، وأيهم فؤاد نايف كمامجي ، وزكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي ، ومناضل يعقوب عبد الجبار انقيعات " .

ونشرت الرزنامة أيضاً صور لفرسان شاركوا ابطال عملية نفق الحرية ، وهم " اياد ابراهيم حسن جرادات ، ومحمود صالح يوسف ابو اشرين، وعلي محمد نظمي ابو بكر، ومحمد محمود نظمي أبو بكر ، وقصي ربيع محمد مرعي " .































































