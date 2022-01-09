شاهد: أتلتيكو مدريد ضيف ثقيل على فياريال في الدوري الإسباني اليوم

يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ضيفاً ثقيلاً على فياريال في العاشرة مساء اليوم الأحد 9/1/2022، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "لا سيراميكا"، حيث يعاني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، من كثرة الغيابات المؤثرة قبل مواجهة فياريال، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإسباني، على رأسهم أنطوان جريزمان الذى تعرض لانتكاسة جديدة الخميس الماضي، ليفقده الروخي بلانكوس فى الـ 3 أسابيع المقبلة.

ويستهدف أتلتيكو مدريد مواصلة الانتصارات على حساب فياريال، من أجل التقدم أكثر نحو مقدمة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 32 نقطة، فيما يأتي في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 32 نقطة، فيما يأتي في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

يستهدف أتلتيكو مدريد مواصلة الانتصارات على حساب فياريال، من أجل التقدم أكثر نحو مقدمة ترتيب الدوري الإسباني.

كان أتلتيكو مدريد قد تغلب على رايو فاليكانو 2-0 في الجولة الـ 19 من مسابقة الليجا الموسم الجاري.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد ضد فياريال، عدد من أبرز العناصر هي أنطوان جريزمان الذي تعرض لانتكاسة جديدة الخميس الماضي، ليفقده الروخي بلانكوس الـ 3 أسابيع المقبلة.

وشارك أنطوان جريزمان مع اتلتيكو مدريد ضد رايو ماخداهوندا في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، واحرز هدفاً في المباراة التي إنتهت بفوز الأتليتي 5-0، لكنه غادر الملعب مصابًا في الدقيقة 75.

كما يفتقد سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، الثلاثي ستيفان سافيتش، الذي دخل في الأسبوع الخامس من الغياب بسبب إصابة عضلية، وخوسيه ماريا خيمينيز ولويس سواريز، بسبب الإيقاف لحصولهم على خمس بطاقات صفراء، بينما رحل كيران تريبير نهائيا إلى نيوكاسل الإنجليزي.

فيما يستعيد أتلتيكو مدريد، اللاعب هيكتور هيريرا بعد غيابه عن الفريق أمام رايو فاليكانو في الليجا، ورايو ماخاداهوندا بكأس ملك إسبانيا، بعد التعافي من فيروس كورونا.