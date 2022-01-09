نادي الأسير: التقارير الطبية للأسير ناصر أبو حميد لاتُبشر بخير

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 9/1/2022، أن الأسير المريض ناصر أبو حميد مازال في غيبوبة، ويعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي، والأسير (ناصر أبوحميد) مصاب بسرطان الرئتين، ويعيش أوضاعاً صحية غاية في الخطورة.

وقال "رائد عامر" مسئول العلاقات الدولية ومدير نادي الأسير الفلسطيني، خلال حديثه (لإذاعة صوت الأسرى): "إن التقارير الطبية للأسير (ناصر أبو حميد) لا تبشر بخير، كما أن الأطباء الإسرائيليين وإدارة مصلحة السجون، تفرض تعتيماً على الحالة الصحية الحقيقية لأبو حميد، وقد منعت إدارة السجون والدته أول أمس من الدخول إلى الغرفة التي يتواجد بها، كما مُنعت عائلته من زيارته.

وطالب عامر بمضاعفة الجهود على المستوى الدولي للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبوحميد؛ مشيداً بالفعاليات الشعبية والمؤسساتية التضامنية.

يذكر أن الأسير (ناصر أبو حميد) هو أحد قادة المقاومة في الانتفاضة الأولى والثانية، أمضى ما يزيد عن 27 عاماً في سجون الاحتلال، ولديه أربعة أشقاء داخل سجون الاحتلال محكومون مدى الحياة، ولديه شقيق شهيد، كما أن سلطات الاحتلال هدمت منزل عائلته عدة مرات.