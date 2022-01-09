الزيان يحدد موعد انتهاء حملة تخفيض ترخيص المركبات ويوضح الإجراءات فور انتهاء المهلة

أكد خليل الزيان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة اليوم الاحد9/1/2022 ان حملة التخفيض لترخيص المركبات تستمر للشهر الثالث على التوالي، في إطار جهود وزارة النقل والمواصلات وخطتها لتحسين الواقع المروري في قطاع غزة.

وتوجه الزيان بالشكر لكل أصحاب المركبات الذين استفادوا من قرار التخفيض وقاموا بتهيئة مركباتهم وتوفيق أوضاعها القانونية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد الزيان أن قرار التخفيض سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري، ويكون بذلك قد أتم مدة ثلاثة أشهر المعلن عنها بتاريخ 24 أكتوبر 2021 ، موضحاً أنه لن يكون هناك تعايش مع أي مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض، وسيتم التعامل معها حسب القانون.

ودعا الزيان السائقين وأصحاب المركبات إلى المسارعة بإنهاء إجراءاتهم وتوفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم.