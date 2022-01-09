السلطة ترد بشأن قضية تفريغات 2005 بقطع راتب المتحدث باسمها "رامي ابو كرش "

أكد رامي ابو كرش المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" اليوم الأحد 9/1/2022 ، ان السلطة الفلسطينية قطعت أو حجبت راتبه الشهر الجاري بعد زيارة وفد حركة فتح في رام الله ، واجتماعها بكافة الاطر القيادية والمطالبة بحل عدد من القضايا العالقة ومنها قضية تفريغات 2005.

وبين ابو كرش خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان قطع الراتب او حجبه رسالة لكل من يطالب بحقوقه في قطاع غزة وأي صوت يخرج من الموظفين في قطاع غزة ، واستهداف للقضية التي تضم 8000 عسكري.

وبين ابو كرش انه تم اعطاء مهلة حتى نهاية اليوم ، حيث سيكون اجتماع للجنة تفريغات 2005 ، وسيكون لنا رد من اللجنة الوطنية ومؤتمر صحفي غدا .

وأشار ابو كرش ان السلطة قطعت ايضاً رواتب 30 موظفاً مما يطالبوا بحقوق الموظفين في قفطاع غزة ، معتبراً ان الإجراءات لن تهزنا ونحن مستمرون برفع صوت الناس حيث ان قطاع غزة هو جزء اصيل ولها حقوق وعليها واجبات.