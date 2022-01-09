وجبة تُقيك من الإصابة بأمراض خطيرة

تحتوي الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 على فوائد صحية عديدة للجسم، ولذلك ينصح خبراء الصحة والتغذية بتناول هذه الأطعمة مرة إلى مرتين على الأقل في الأسبوع.

سمك السلمون يُعد أحد تلك الأطعمة، إذ يحتوي على كميّة كبيرة من البروتين عالي الجودة، الضروريّ للعديد من وظائف الجسم، مثل: المساعدة على التئام الجروح وحماية صحّة العظام.

كما يعد السلمون، أحد المصادر الجيّدة للسيلينيوم الضروريّ لصحّة وظائف الغدة الدرقية، بالإضافة إلى كونه مصدراً غنياً بالبوتاسيوم وفيتامين بي 12.

إلى ذلك، توصلت دراسة جديدة حول سمك السلمون، إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، قد تلعب دوراً حيوياً في مكافحة تصلب الشرايين، وهي الحالة التي يحدث فيها تراكم لترسبات داخل جدران الشرايين التي تؤدي في النهاية إلى الذبحة الصدرية.

ومن جهته، قال الدكتور هيلدور أرناردوتير، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في الحماية من تصلب الشرايين بعدة وسائل، لا سيما عن طريق تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض تصلب الشرايين".

وأضاف الدكتور أرناردوتير: "كما توفر دفعة صحية من فيتامينات بي 6 B6 ودي D، وهي تتناسب تماماً مع النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم".

وعلى صعيد آخر، حذرت الدراسة من الإفراط في تناول هذا النوع من الأسماك بشكل زائد على الحدّ الطبيعي؛ حتى لا تسبب ضرراً عكسياً بدلاً من العمل على تقليل مخاطر الإصابة بالمرض.

ويمنحك سمك السلمون ما يقرب من 2.2 غرام (2198 ملليغرام) من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي الكمية التي يحتاجها الجسم في يوم واحد.