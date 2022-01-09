تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

اليمين الدستوري لـ"الزواوي" .. سفيرة بالوراثة في وضح النهار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:18 ص
09 يناير 2022
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أثار تأدية اليمين الدستوري للسفيرة سلام الزواوي، أمس السبت، لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفا لوالدها صلاح الزواوي الذي عمل سفيرا في إيران لمدة 40 عاما، حالة من الغضب والسخط حيث اعتبروه البعض توريث في وضح النهار .

 

 

#سلام الزواوري #سفيرة ايران

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