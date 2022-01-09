اليمين الدستوري لـ"الزواوي" .. سفيرة بالوراثة في وضح النهار

أثار تأدية اليمين الدستوري للسفيرة سلام الزواوي، أمس السبت، لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفا لوالدها صلاح الزواوي الذي عمل سفيرا في إيران لمدة 40 عاما، حالة من الغضب والسخط حيث اعتبروه البعض توريث في وضح النهار .

بس انتم اللي ابوكم مش سفير

إسلام صلاح الزواوي تؤدي اليمين سفيرة لفلسطين في #إيران خلفاً لوالدها صلاح الزواوي الذي خدم هناك سفيراً منذ العام 1981 وحتى اليوم.#فلسطين pic.twitter.com/Hz6JTkFE7q — Ahed Olwan (@AhedOlwan) January 8, 2022

ومن الامثلة الساطعة على واحترام القانون، ما يحدث في السلك الدبلوماسي.

في الصورة ادناه اداء اليمين القانونية لسفيرتنا في طهران اسلام الزواوي والتي ستعين سفيرة في طهران مكان والدها صلاح الزواوي الذي يلقب بشيخ السفراء لخدمتة سفيرا في طهران التي ابتدأت في العام 1981 حتى يومنا هذا. pic.twitter.com/m3sX5X2HIE — Esmat omar mansour (@esmatomar0813) January 8, 2022

منى ابنة انتصار ابو عمارة سفيرة فلسطين في كندا

ورولا ابنة جمال محيسن سفيرة فلسطين في السويد

وسلام ابنة صلاح الزواوي سفيرة فلسطين في ايران



-ومحمد ابن الاسير زكريا الزبيدي يُسحل ويُضرب في شوارع جنين



لو انك يا زكريا تركت طريق النضال وصرت قيادي بحجم وطن مثلهم كان ابنك صار مسؤول. — مش هيك (@meshhek) January 8, 2022

سفيرنا في #ايران أنهى مهامه بكل خير، وبنته استلمت السفارة!

هاي مش حكومة هاي بسطة خيار! وماذا بعد؟!

سلام الزواوي تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرة لدولة #فلسطين لدى إيران.

والدها صلاح الزواوي، أنهى مهامه اليوم حيث كان في ذات المنصب منذ عام ١٩٨١.

الصورة من وكالة وفا. pic.twitter.com/3SwStL33qC — أحمد أبو نصر #غزة (@ahmadnser1) January 8, 2022

إعفاء سفير فلسطين في إيران صلاح الزواوي نظراً لحالته الصحية وتعيين إبنته سلام سفيرة بدلاً من والدها

عندنا سفير وما عندنا دولة

عندنا المنصب يورث من الأب لبنته

المنصب يبقى حتى تشرف على الموت ويورث لشخص قرب يموت

عندنا المسؤول بتصرف كأنه بيشتغل في بيارة أبوه

وعندنا أيضاً خير كثير pic.twitter.com/AowFbXP42r — ماهر علي أبو صبحة ( أبو صلاح الدين ) (@2Pi1v2CAIOkG4vY) January 9, 2022