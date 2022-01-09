اليمين الدستوري لـ"الزواوي" .. سفيرة بالوراثة في وضح النهار

أثار تأدية اليمين الدستوري للسفيرة سلام الزواوي، أمس السبت، لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفا لوالدها صلاح الزواوي الذي عمل سفيرا في إيران لمدة 40 عاما، حالة من الغضب والسخط حيث اعتبروه البعض توريث في وضح النهار .
بس انتم اللي ابوكم مش سفير— Ahed Olwan (@AhedOlwan) January 8, 2022
إسلام صلاح الزواوي تؤدي اليمين سفيرة لفلسطين في #إيران خلفاً لوالدها صلاح الزواوي الذي خدم هناك سفيراً منذ العام 1981 وحتى اليوم.#فلسطين pic.twitter.com/Hz6JTkFE7q
ومن الامثلة الساطعة على واحترام القانون، ما يحدث في السلك الدبلوماسي.— Esmat omar mansour (@esmatomar0813) January 8, 2022
في الصورة ادناه اداء اليمين القانونية لسفيرتنا في طهران اسلام الزواوي والتي ستعين سفيرة في طهران مكان والدها صلاح الزواوي الذي يلقب بشيخ السفراء لخدمتة سفيرا في طهران التي ابتدأت في العام 1981 حتى يومنا هذا. pic.twitter.com/m3sX5X2HIE
منى ابنة انتصار ابو عمارة سفيرة فلسطين في كندا— مش هيك (@meshhek) January 8, 2022
ورولا ابنة جمال محيسن سفيرة فلسطين في السويد
وسلام ابنة صلاح الزواوي سفيرة فلسطين في ايران
-ومحمد ابن الاسير زكريا الزبيدي يُسحل ويُضرب في شوارع جنين
لو انك يا زكريا تركت طريق النضال وصرت قيادي بحجم وطن مثلهم كان ابنك صار مسؤول.
سفيرنا في #ايران أنهى مهامه بكل خير، وبنته استلمت السفارة!— أحمد أبو نصر #غزة (@ahmadnser1) January 8, 2022
هاي مش حكومة هاي بسطة خيار! وماذا بعد؟!
سلام الزواوي تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرة لدولة #فلسطين لدى إيران.
والدها صلاح الزواوي، أنهى مهامه اليوم حيث كان في ذات المنصب منذ عام ١٩٨١.
الصورة من وكالة وفا. pic.twitter.com/3SwStL33qC
إعفاء سفير فلسطين في إيران صلاح الزواوي نظراً لحالته الصحية وتعيين إبنته سلام سفيرة بدلاً من والدها— ماهر علي أبو صبحة ( أبو صلاح الدين ) (@2Pi1v2CAIOkG4vY) January 9, 2022
عندنا سفير وما عندنا دولة
عندنا المنصب يورث من الأب لبنته
المنصب يبقى حتى تشرف على الموت ويورث لشخص قرب يموت
عندنا المسؤول بتصرف كأنه بيشتغل في بيارة أبوه
وعندنا أيضاً خير كثير pic.twitter.com/AowFbXP42r
- أقدم سفير لفلسطين هو صلاح الزواوي لدى إيران، الذي يشغل المنصب منذ سنة 1982 (39 عاماً في الخدمة) علماً أنه يبلغ من العمر 84 عاماً (مواليد 1937) وبذلك هو أكبر السفراء سناً.— Nour Aqtash 🇵🇸 (@NourAqtash) June 1, 2021
- أصغر سفراء فلسطين سناً هالة أبو حصيرة سفيرة فلسطين لدى كندا (45 عاماً) وتولت هذا المنصب العام الماضي 2020