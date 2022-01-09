موعد شهر رمضان 2022 في مصر فلكياً

ينتظر عموم المسلمين حول العالم حلول شهر رمضان الكريم 2022، الذي تفصلنا عنه شهور قليلة، وبدأ الجميع يسأل عن موعد شهر رمضان 2022 في مصر، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد شهر رمضان 2022 في مصر، وموعد تحري هلال الشهر الكريم، لذا يحرص المسلمون في مصر على معرفة موعد شهر رمضان حيث يؤدون الطقوس الدينية، والتي تتميز بالأكلات والمشروبات المفضلة، والزيارات والجلسات الدينية التي ينتظرونها .

موعد شهر رمضان 2022 في مصر

وأوضح الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022 سوف يكون يوم الجمعة الموافق يوم 1 من شهر أبريل المقبل.

موعد شهر رمضان 2022

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أول أيام شهر رمضان الكريم هو يوم السبت الموافق 2 من شهر أبريل المقبل، وأكد «القاضي» على أن الموعد يتم تحديده من خلال الحسابات الفلكية التي يُعدها المعهد عن طريق كل من الدراسات والأبحاث العلمية.

استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وتابع «جاد» أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يستطلع أهلة الشهور الهجرية في عدد من الأماكن الموجودة على حدود المحافظات، وتحديداً الأماكن البعيدة عن كل من الازدحام والضوضاء والمدن والمصانع والأضواء ومصافي البترول.

وأوضح رئيس معهد البحوث الفلكية، أن تلك الأماكن تكون بعيدة للغاية وأيضاً أعلى قمم الجبال، على سبيل المثال محطات الرؤية في القطامية، أو أعلى جبال سانت كاترين أو في محافظة الوادي الجديد أو على الحدود.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

موعد شهر رمضان 2022 فلكيًا مصر

وأظهرت دراسة أجراها مختصون أن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443​ ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 أبريل على الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2022

جدير بالذكر أن عدد الساعات الخاصة بالصيام تتراوح بين 14-15 ساعة بشكل يومي طوال شهر رمضان الكريم، منذ آذان الفجر إلى آذان المغرب، حيث يتم تقليل فترة الصيام تدريجيا خلال أيام شهر رمضان المبارك حتى انتهاء أيام الشهر الكريم بدء أيام عيد الفطر المبارك، حيث يكثر أغلب المسلمون في هذا الشهر المعظم بالصلاة والصيام وترديد الأدعية المستحبة وصلاة التراويح وقيام الليل يوميا.