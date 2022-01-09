لقاء هام بين عباس والسيسي في شرم الشيخ اليوم

يعقد رئيس السلطة محمود عباس اليوم الأحد 9/1/2022، لقاء هام مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ.

وكان السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، قال:"إن عباس سيزور مصر ليومين للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة."

وأوضح السفير اللوح، أن عباس سيعقد جلسة خاصة مع السيسي، على هامش أعمال المنتدى، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة، لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.



