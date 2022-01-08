يقدم موقع فلسطين اليوم الاخباري، كافة التحديثات التي تتعلق بالأسعار سواء أسعار الدولار أو العملات، ويبحث عن هذه الموضوعات الكثير من الناس، وهذا المقال خصصناه للحديث عن أسعار الدولار في سوريا اليوم الأحد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 -1- 2022

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 8 -1- 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر شراء الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح الاحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3580 ليرة للشراء، و3615 ليرة للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا مسجلا 4065 ليرة للشراء، و4110 ليرات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4860 ليرة للشراء، و4910 ليرات للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 -1- 2022

سعر الريال السعودي

وسجل سعر شراء الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم السبت، 953 ليرة للشراء و964 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات الصباحية من اليوم السبت، ليسجل 975 ليرة للشراء و984 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 -1- 2022

سعر الدينار الكويتي

وهبط سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 11815 ليرة للشراء، و11955 ليرة للبيع.كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات في سوريا مارس/آذار 2011 .

ويُعد التضخم كابوساً يجثم على صدور السوريين بفعل انعكاسه على الأسعار، وشهد ارتفاعاً لم تستطع مجاراته كل زيادات الأجور التي جاءت آخرها بنسبة 30 في المئة بعد أن بلغت معدلات التضخم 878% مقارنة بعام 2010، الأمر الذي رفع من أصوات السوريين بضرورة مجاراة هذا الانهيار الحاصل.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات سابقة، إن الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا قدر بـ600-800 مليار دولار.