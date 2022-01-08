سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 9 يناير 2022

تباين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، في البورصات، وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد إلى 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع، مقابل 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع، أمس.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

و يختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد 1479 دولارا.

وسجل الدولار في بورصتي الحارثية والبصرة 1479.5 دولار.

وسجل الدولار في بورصة السليمانية 1480.5 دولار.

وسجل الدولار في بورصة أربيل 1480.75 دولار.

وسجل الدولار في بورصتي دهوك والموصل 1481 دولارا.

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي نحو 1649.69 دينار للشراء، و1660.91 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي اليوم نحو 1973.29 دينار للشراء، و1988.35 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 386.70 دينار للشراء، و387.56 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 395.64 دينار للشراء، و395.70 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4798.28 دينار للشراء، و4805.62 دينار للبيع.