بيتكوين "تنزف" وقفزة لـ"تشاينلينك".. طالع أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 9 يناير 2022

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 9 يناير 2022، وواصلت بيتكوين نزيف الخسائر مقابل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وأدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى فقد المستثمرين لشهية الأصول عالية المخاطر، وسط ترقب عالمي لمعدلات التضخم وبدء البنوك المركزية تشديد السياسات النقدية.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم السبت، بنسبة 0.54% لتصل إلى 1.99 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 109.70 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وهوى سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.41% ليصل إلى 42028.03 دولارا.

كما انزلق سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.55% إلى 3219.29 دولار.

وارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.73% لتصل إلى 456.64 دولارا.

كما صعد سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 0.88% ليسجل 1.24 دولار.

وزاد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.40% إلى 0.7719 دولار.

وهوى سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.97% إلى 25.30 دولار.

وكسبت سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.61% إلى 0.1572 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.06% ليصل إلى 133.17 دولار.

وقفز سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 10.38% إلى 26.58 دولار.