بالصور: "حماس" بغزة تعزي قائدها السنوار بوفاة شقيقته

قدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عصر يوم السبت، التعزية لرئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار بوفاة شقيقته، بفايروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للحركة وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعزية ومواساة

تتقدم حركة المقاومة الإسلامية حماس بخالص التعازي والمواساة من عائلة السنوار وعائلة مطاوع الكرام ومن الأخ القائد/ يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس "في قطاع غزة" ومن الأخ القائد/ محمد السنوار بوفاة شقيقتهما الصابرة المحتسبة رحمها الله الدكتورة جميلة ابراهيم السنوار أم بلال زوجة الدكتور الفاضل جميل مطاوع التي وافتها المنية ظهر اليوم السبت 8/1/2022 ، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والجهاد ودعم المجاهدين وخدمة الأسرى والمقاومة وأبناء شعبنا المرابط .

سائلين المولى عزوجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون.







