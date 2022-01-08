الاحتلال يغلق مدخل بلدة برقة في نابلس

أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مدخل بلدة برقة بمدينة نابلس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، مساء اليوم، قرية برقة شمال غرب نابلس، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس:" إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الرئيسي عقب اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأضاف دغلس:" أن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على طريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالقرب من مدخل بلدة برقة.

وتشهد بلدة برقة والبلدات المجاورة لها سلسلة اقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين منذ السادس عشر من كانون الأول الماضي، بعد مقتل أحد المستوطنين قرب مستوطنة "حومش" المخلاة..