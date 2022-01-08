الخارجية التركية تعزي مصر في ضحايا حادث سيناء

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى مصر في ضحايا حادث مروري وقع بين محافظتي السويس وجنوب سيناء وخلف 16 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إنها تلقت بأسف نبأ وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء حادث مروري بين مدينة الطور ومحافظة السويس بمصر.

وأضافت: "نسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا لمصر".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية، مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين على الأقل، جراء حادث مروري، وقع على الطريق الرابط بين محافظتي السويس وجنوب سيناء شرقي البلاد.