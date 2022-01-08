غضب في السعودية بعد ظهور راقصات “شبه عاريات” في مهرجان "شتاء جازان 2022"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:42 م
08 يناير 2022
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وجهت سلطات إمارة جازان في السعودية بالتحقيق الفوري في قضية مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في مهرجان “شتاء جازان 2022”.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال حساب الإمارة الرسمي الجمعة: “سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق”.

وجاء ذلك بعد تداول مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تندد بظهور الفرقة الراقصة.

وكان أمير منطقة جازان أطلق فعاليات “كرنفال جازان” البحري ضمن مهرجان “شتاء جازان 2022

#السعودية #مهرجان جازان 2022 #فرقة راقصات

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