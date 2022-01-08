إيران تفرض عقوبات على أمريكيين ردا على اغتيال قاسم سليماني

فرضت إيران، اليوم السبت، عقوبات على عدد من الأمريكيين، على خلفية اغتيال قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية:" إن إيران فرضت عقوبات على 51 أمريكيا، بتهمة “الإرهاب” وانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة:" أن استهدافهم بالعقوبات جاء؛ لدورهم في الجريمة "الإرهابية" من قبل الولايات المتحدة ضد اللواء الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية”.

ويُشار إلى أنه تسمح هذه الخطوة لإيران بمصادرة أي أصول يمتلكها هؤلاء الأشخاص في إيران.

وشملت قائمة العقوبات الإيرانية الجنرال الأمريكي مارك ميلي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة روبرت أوبراين، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض.

ومن جانبها فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" عقوبات على مسؤولين وساسة وشركات إيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وكان قد استشهد الشهيد قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بواسطة طائرة مسيرة عام 2020 بالقرب من مطار بغداد بالعاصمة العراقية.

وتجري إيران والولايات المتحدة حاليا محادثات غير مباشرة في فيينا لإنقاذ الاتفاق .